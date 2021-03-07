شكرا لقرائتكم خبر عن نيويورك: انخفاض إصابات كورونا ببطء والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال حاكم ولاية نيويورك أندرو كومو أمس السبت، إن معدلات الإصابة بفيروس كورونا وأعداد الحالات مستمرة في الانخفاض ببطء في ولايته حتى مع استمرار ارتفاع الأرقام في مدينة نيويورك.

وأضاف كومو: "لا يزال أمامنا الكثير من العمل لهزيمة هذا الوحش مرة واحدة وإلى الأبد".

وانخفضت أعداد من يجري نقلهم إلى المستشفيات بسبب الفيروس القاتل من سكان نيويورك إلى أقل من 5 آلاف يوم الجمعة في مستوى لم تشهده الولاية منذ ثلاثة أشهر.