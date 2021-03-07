اخبار العالم

نيويورك: انخفاض إصابات كورونا ببطء 

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن نيويورك: انخفاض إصابات ببطء  والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال حاكم ولاية نيويورك أندرو كومو أمس السبت، إن معدلات الإصابة بفيروس كورونا وأعداد الحالات مستمرة في الانخفاض ببطء في ولايته حتى مع استمرار ارتفاع الأرقام في مدينة نيويورك.

وأضاف كومو: "لا يزال أمامنا الكثير من العمل لهزيمة هذا الوحش مرة واحدة وإلى الأبد".

وانخفضت أعداد من يجري نقلهم إلى المستشفيات بسبب الفيروس القاتل من سكان نيويورك إلى أقل من 5 آلاف يوم الجمعة في مستوى لم تشهده الولاية منذ ثلاثة أشهر.

الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا