شكرا لقرائتكم خبر عن المملكة تدين الهجوم الإرهابي في العاصمة الصومالية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعربت وزارة الخارجية، عن إدانة المملكة العربية السعودية أمس واستنكارها الشديدين للهجوم الإرهابي الذي استهدف مطعماً في العاصمة الصومالية مقديشو، وأدى إلى سقوط قتلى وجرحى. وجددت الوزارة التأكيد على موقف المملكة الرافض للعنف والتطرف والإرهاب بجميع أشكاله وصوره، مقدمةً العزاء والمواساة لذوي الضحايا ولجمهورية الصومال الفيدرالية الشقيقة وتمنياتها للجرحى بالشفاء العاجل.

كما أدانت الحكومة الأردنية أمس، الهجوم الإرهابي الذي استهدف مطعماً في العاصمة الصومالية مقديشو، وأدى إلى سقوط قتلى وجرحى. وأكد الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية السفير ضيف الله الفايز أن هذا الفعل الإرهابي الجبان واستهداف المدنيين الأبرياء يتنافى مع القيم والمبادئ الدينية والإنسانية كافة.

وشدد السفير الفايز على موقف بلاده الرافض لكل أشكال العنف والتطرف والإرهاب الذي يستهدف دون تمييز الجميع، معربا عن أحر التعازي وصادق المواساة لذوي الضحايا والتمنيات بالشفاء العاجل للمصابين.

وقتل 20 شخصًا وأصيب 30 آخرون، نتيجة انفجار سيارة ملغومة خارج مطعم قرب الميناء في العاصمة الصومالية مقديشو. وأوضحت السلطات الصومالية في بيان أمس أن إطلاقاً للنار أعقب الانفجار الذي غطى المنطقة بسحابة من الدخان، مشيرة إلى أن الانفجار أسفر أيضا عن خسائر في الممتلكات.

ولم تشر السلطات إلى الجهة التي تقف وراء هذه العملية، غير أن حركة الشباب الإرهابية نفذت سابقًا هجمات مشابهة في الصومال ومناطق أخرى، في إطار حملتها للإطاحة بالحكومة.