عاجل.. وصول طائرة بابا الفاتيكان إلى مطار أربيل الدولي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 7 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

وصل قداسة البابا فرنسيس، بابا الكنيسة الكاثوليكية، الأحد، إلى مدينة أربيل في كردستان العراق.



وكان في مقدمة مستقبليه بالمطار، رئيس إقليم كردستان العراق، نيجيرفان بارزاني وكبار المسؤولين في الإقليم.

وتستعد مدينة أربيل لإقامة أكبر قداس في ملعب فرانسوا حريري بالمدينة، بحسب منسق تنظيم قداس البابا، وكاهن أبرشية أربيل الكلدانية الكاثوليكية، الأب دنخا عبد الأحد.

وأشار إلى أن القداس سيشهد حضور ١٠ آلاف مصل، رغم أنه يمكنه استيعاب 30 ألفا، موضحا أن سبب التخفيض هو تفشي جائحة والتمكن من تطبيق التباعد الاجتماعي.

وأشار "عبد الأحد" إلى أنه تم الانتهاء من تسجيل أسماء الأشخاص الذين سيحضرون هذا القداس، وأن عدد البطاقات كانت محدودة.

وجرت التحضيرات اللوجستية والتنظيمية الخاصة بالقداس بالتنسيق مع حكومة الإقليم، مثل توفير أماكن الجلوس وأماكن الصلاة، وتنظيم الدخول والخروج.