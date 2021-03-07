شكرا لقرائتكم خبر عن أكراد سورية يعيدون أطفال «داعش» للأيزيديات والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أعلنت مسؤولة هيئة المرأة في الإدارة الذاتية الكردية زينب صاروخان أمس (السبت)، أن أكراد سورية أعادوا لنساء ينتمين إلى الطائفة الأيزيدية في العراق 12 طفلاً آباؤهم مقاتلون في «داعش»، وقالت إن الأطفال تتراوح أعمارهم بين السنتين وخمس سنوات، وتم تسليمهم لأمهاتهم. وأوضحت صاروخان أنها «المرة الأولى التي نسلم فيها أطفالاً لنساء أيزيديات»، مؤكدة أن من واجب السلطات الكردية أن تحافظ على هؤلاء الأطفال إلى أن تطالب أمهاتهم باستعادتهم. ولا يزال عدد كبير من الأيزيديات اللواتي خطفهن التنظيم في عداد المفقودين. وأفاد مقاتلون أكراد مدعومون من الولايات المتحدة في سورية بأنهم أنقذوا عشرات من هؤلاء الأيزيديات خلال سنوات قتالهم ضد التنظيم.

