اليوم.. طلاب الشهادة الإعدادية يؤدون امتحان الترم الأول

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أسامة علي:

يؤدي طلاب الصف الثالث الإعدادي، امتحان الفصل الدراسي الأول، بنظام امتحان مجمع شامل لكل المواد في ورقة واحدة.

وحسم الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، موقف ضوابط النجاح والانتقال للصفوف الأعلى لطلاب الشهادة الإعدادية.

وقال شوقي، في تصريحات له على فيسبوك، إنه تنتشر الإشاعات لإثارة البلبلة طوال العام الدراسي، ولذلك نود التذكرة بما أعلنته الوزارة في ١٨ فبراير الماضي بخصوص الامتحان المجمع للشهادة الاعدادية.

وجاءت ضوابط النجاح والانتقال للصفوف الأعلى للشهادة الإعدادية:

ولا تضاف درجات امتحان الفصل الدراسي الأول إلى المجموع الكلي في نهاية العام بل يشترط اجتياز الامتحان المجمع للتقدم لامتحان الفصل الدراسي الثاني.

والطالب الذي لم يجتاز امتحان الفصل الدراسي الأول أو حصل على 50% فأكثر في الورقة الامتحانية ولم يحصل على 25% في المادة عليه التقدم لامتحان تكميلي وُيعد هذا الامتحان شرطًا اساسيًا للتقدم لامتحان الفصل الدراسي الثاني في المواد التي تسببت في ذلك.

يحسب مجموع الطالب وفق الدرجات التي سيحصل عليها فى امتحان الفصل الدراسي الثاني فقط ويتم تنسيق الطالب للالتحاق بالمرحلة الثانوية وفق تلك الدرجات.