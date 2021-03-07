المعارض التركى على باباجان: المرأة التركية دائما مضطهدة فى عهد أردوغان

أكد رئيس حزب ديفا التركي المعارض، علي باباجان، أن المرأة التركية دائمًا مضطهدة، وقال إن قضايا السيدات تهم المجتمع بأسره، لكن في تركيا انتقدوا العلمانية من خلال ملابس المرأة، وربطوا التدين بالحجاب.

وانتقد باباجان استبعاد النساء من التعليم والعمل بحجة ارتداء الحجاب، مؤكدًا أن المرأة تعرضت لسنوات طويلة من التمييز والظلم، حسبما ذكر موقع تركيا الآن.

وأوضح باباجان، أن تعزيز مكانة المرأة في السياسة أمر أساسي في الثقافة السياسية الجديدة، قائلًا: "أعنف النقاشات في سياسات البلاد، والاستقطاب الأيديولوجي الحاد، ومعارك النظام كانت من خلال النساء".

كان قد تصدر هاشتاج "اكسر القيود ولا تصمت"، موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" فى تركيا، الذى حمل مطالب المواطنين الأتراك بالعدالة، مؤكدين أن المكان الذى تغيب عنه العدالة لا توجد به طمأنينة.

وتفاعل العديد من المواطنين الأتراك مع الهاشتاج، وطالبوا بعدم الصمت عن ارتفاع أسعار الفواتير والفقر، وإهدار 128 مليار دولار من خزانة البنك المركزى التركى، وعن تباهي الرئيس التركي رجب أردوغان بموكبه الحاشد أثناء ذهابه لصلاة الجمعة الأسبوع الماضى، الذى ضم 30 سيارة، فى حين أن الشعب التركي لا يجد قوت يومه ويأكل من حاويات القمامة، حسبما ذكر موقع تركيا الآن