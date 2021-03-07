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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر استطلاع رأي جديد: انهيار شعبية أردوغان واعترضات كثيرة من المؤيدين له والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 7 مارس 2021
متابعات_ الخليج 365
أعلنت شركة استطلاعات الرأي «متروبول» عن نتائج أحدث استطلاع لها أجرته في شهر فبراير، الذي أظهر رفض 47.8 % من المشاركين لطريقة الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، في إدارة البلاد.
وقالت الشركة إن 46 % من المشاركين وافقوا على طريقة أردوغان في إدارة تركيا، في حين رفضها 47.8 %.
وأوضحت نتائج الاستطلاع أن هناك 9.9 % من المواطنين المؤيدين لحزب العدالة والتنمية و28.3 % من مؤيدي حزب الحركة القومية لا يقبلون بأردوغان رئيسًا لتركيا