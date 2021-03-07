شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل اللجنة العامة بالشيوخ بعد انتخابات اللجان النوعية .. تعرف على التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - من المتوقع أن يشهد مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، الأسبوع الجارى ، تشكيل اللجنة العامة بعد الانتهاء من إجراءات انتخابات اللجان النوعية الـ14، بعد تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي ، علي القانون رقم 2 لسنة 2021 بإصدار اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ ونشرها في الجريدة الرسمية .

وحددت المادة ( 26) من قانون لائحة مجلس الشيوخ، آليه تشكل اللجنة العامة فى بداية كل دور انعقاد سنوي عادى، لتكون برئاسة رئيس المجلس وعضوية كل من :

أولًا: الوكيلين.

ثانيًا: رؤساء اللجان النوعية.

ثالثًا: ممثلى الهيئات البرلمانية لكل حزب من الأحزاب السياسية التى حصلت على ثلاثة مقاعدأو أكثر.

رابعًا: خمسة أعضاء يختارهم مكتب المجلس، على أن يكون من بينهم عضو واحد من المستقلين علىالأقل، إذا كان عدد الأعضاء المستقلين بالمجلسخمسة أعضاء فأكثر.

ويُدعى الوزير المختص بشئون المجالس النيابية لحضور اجتماعات هذه اللجنة، أثناء نظر المسائل المبينة فى المادة (28) من هذه اللائحة.

يُشار إلي أن التقرير البرلماني للجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب ، أكد على أهمية الغرفة الثانية في الحياة النيابية علي مستوي العالم، والتي لا غني عنها، وذلك تحت مسميات مختلفة (مجلس الشيوخ - مجلس الشورى - مجلس الحكماء)، لاسيما ولما له من تأثير بالغ الأهمية على مستوى الحياة النيابية، ويمثل ذلك التأثير رافداً قوياً من روافد تبادل الخبرات والمشاركة السياسية .