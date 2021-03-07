إصابات فيروس “كورونا” تتجاوز 116 مليون مصاب في العالم ونسبة الشفاء 79 في المائة

جدة - عبدالحي حسين - ارتفع عدد مصابي فيروس كورونا في العالم، إلى حدود اليوم السبت، إلى أزيد من 116 ملايين إصابة مؤكدة، بينما تجاوز إجمالي الوفيات 2,595,489، حسب آخر المعطيات، والأرقام المعلنة.

وحسب موقع “Worldometer”، المختص في إحصاء الأرقام المتعلقة بالوباء، فإن 116 مليون و890 ألف 862 شخص، سجلت إصابتهم بالفيروس التاجي، منذ بداية تفشيه؛ فيما عُولج أكثر من 92,490,357 مليونا؛ بنسبة تجازوت 79 في المائة من إجمالي الإصابات.

وبلغ عدد المصابين، الذين مازالوا يتلقون العلاج، أزيد من 24 مليون شخص، بنسبة بلغت 20 في المائة من إجمالي الإصابات، فيما يقرب من 200 دولة، ومنطقة في العالم، بينهم أزيد من 89,444 ألف شخص في حالة خطيرة، ويرقدون في قسم الإنعاش.

وحتى، مساء اليوم، توفي أكثر من 2,595,489 آلاف، بسبب فيروس كورونا؛ بنسبة قاربت2.2 في المائة؛ فيما تم تسجيل أزيد من 230,099 ألف إصابة، خلال 24 ساعة الماضية.

وتبقى الولايات المتحدة في صدارة الدول الأكثر تضررا بالوباء، حيث تجاوزت 29,608,237 مليون إصابة، و 535,924 ألف وفاة، فيما احتلت الهند المركز الثاني بـ 11,210,502 مليون إصابة.