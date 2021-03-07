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إدارة نهضة بركان تعلن فك ارتباطها بالمدرب السكيتيوي بالتراضي

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عماد الدين تزريت 0 تبليغ

جدة - عبدالحي حسين - أعلنت إدارة نادي نهضة بركان لكرة القدم، في بلاغ لها نشرته بصفحتها الرسمية علی مواقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك”، عن الانفصال بشكل رسمي مع المدرب طارق السكتيوي بالتراضي، نزولا عند رغبة الطرفين.

وتقدمت أسرة نادي النهضة البركانية لكرة القدم، من مكتب مديري ولاعبين وأطر تقنية وطبية وإدارية، إلى المدرب طارق السكتيوي بالشكر الجزيل على كل ما قدمه في الفترة التي قضاها مع النادي، والتي توج من خلالها رفقة المجموعة بلقب الاتحاد الافريقي واحتلاله الرتبة الثالثة بالدوري، متمنين له مسيرة موفقة في مهامه التدريبية مستقبلا.

جدير بالذكر، أن السكيتيوي كان قد أعلن عن استقالته من تدريب الفريق على المباشر، في تصريح له لقناة ، مباشرة بعد نهاية مباراة فريقه التي خسرها أمام الجيش الملكي بهدفين لهدف.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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