قلعة السراغنة… انتشال جثة شابة سقطت داخل بئر مهجورة

جدة - عبدالحي حسين - انتشلت عناصر الوقاية المدنية، اليوم السبت جثة شابة، سقطت بشكل مفاجئ داخل بئر مهجورة بدوار أولاد الشيخ الكرني ضواحي قلعة السراغنة.

وحسب مصادر “اليوم24″، فإن شابة سقطت، ليلة أمس الجمعة بعد اختفائها عن الانظار، في بئر مهجورة تتواجد بالمنطقة المذكورة، حيث لفظت انفاسها الأخيرة، متأثرة بجروح بليغة على مستوى الرأس وباختناق عجل بمصرعها.

وأضافت المصادر ذاتها، أن الشابة تبلغ من العمر 18 سنة، وتعاني من مرض نفسي، كما يجهل لحد الساعة سبب الحادث؛ في حين حلت السلطات المحلية ورجال الدرك الملكي بمكان الحادث، حيث فتحت تحقيقا حول الحادث تحت إشراف النيابة العامة.

هذا وجرى نقل جثة الهالكة إلى مستودع الأموات بالمستشفى الإقليمي بقلعة السراغنة، قصد إخضاعها لتشريح طبي لتحديد أسباب الوفاة.