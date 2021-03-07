سعيدة شرف ترد على دنيا بطمة وعبد اللطيف بوعشرين

جدة - عبدالحي حسين - نظمت الفنانة سعيدة شرف اليوم السبت، ندوة صحفية بأحد فنادق الدار البيضاء، ردت من خلالها على ما جاء في الندوة التي نظمتها الفنانة دنيا بطمة، رفقة محاميها النقيب السابق عبد اللطيف بوعشرين، وزوجها.

وجاء انعقاد هذه الندوة، حسب سعيدة شرف لرد الاعتبار لنفسها ولكشف الحقيقة التي “بترها” على حد تعبيرها، المحامي بوعشرين خلال الندوة التي نظمها يوم 28 فبراير الماضي.

وقالت شرف في الندوة إنها ليست هنا لاستعراض العضلات، بل إن سبب تواجدها هو كشف الحقيقة، التي لم يفصح عنها بوعشرين كاملة في الندوة.

وتابعت، أنها اليوم جاءت مسلحة بالله والحقيقة، ولم تصاحب معها لا زوجها ولا المحامي، نظرا لأن هذا الأخير مكانه المحكمة، وليس فنادق خمس نجوم، مضيفة أن بوعشرين كان عليه أن يقول الحقيقة كاملة.