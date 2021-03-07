شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الأفغاني يتعهد بنقل السلطة فقط من خلال انتخابات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد الرئيس الأفغاني، أشرف غني، أمس السبت، أنه سينقل السلطة فقط إلى إدارة جديدة من خلال انتخابات.

وقال غني خلال خطابه في المراسم الافتتاحية للدورة التشريعية الجديدة للبرلمان: إن «نقل السلطة من خلال الانتخابات هو مبدأ غير قابل للتفاوض بالنسبة لنا».

وأضاف: «إننا مستعدون لبحث إجراء انتخابات حرة وشفافة على مستوى البلاد، تحت إدارة المجتمع الدولي. يمكننا أيضا الحديث بشأن موعد لذلك للتوصل إلى نتيجة».

تأتي تصريحات غني بعد أيام من ظهور تقارير بأن المبعوث الخاص الأمريكي، للمصالحة في أفغانستان، زلماي خليل زاد أشار إلى صيغة جديدة للمستقبل السياسي للبلاد، خلال زيارته التي استمرت ثلاثة أيام للعاصمة كابول هذا الأسبوع.

وكان الدبلوماسي الأمريكي البارز قد توجه إلى العاصمة القطرية، الدوحة، حيث تجري الحكومة الأفغانية ووفد من زعماء طالبان محادثات سلام منذ سبتمبر الماضي.

وأكد الرئيس الأفغاني أن الدستور سيحدد مستقبل البلاد، بدلا من خطط الآخرين.

غير أنه قال إن إدارته تفهمت الفرصة غير المسبوقة للسلام في البلاد، الذي عانى 42 عاما الحربَ.

ودعا غني طالبان إلى وقف العنف وتمكين محادثات السلام من النجاح.

وذكر زعماء طالبان أنه إذا استقال غني وسمح لحكومة جديدة بتولي السلطة، سيوافقون على وقف إطلاق النار.

وعلى الرغم من محادثات السلام الجارية، ما زال العنف يتصاعد في أفغانستان منذ أن بدأت المحادثات، حيث تحدث تفجيرات شبه يومية وعمليات قتل مستهدفة لنشطاء المجتمع المدني والصحفيين وموظفي الحكومة المدنية.