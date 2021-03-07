شكرا لقرائتكم خبر عن «الشرعية» تتقدم في تعز ومأرب والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - فيما يتقدم الجيش اليمني الوطني في تعز ومأرب، لجأت مليشيا الحوثي أمس (السبت) لقصف الأعيان والأحياء المدنية والمدارس في محاولة لتعويض خسائرها وهزائمها المتلاحقة. وأكد مصدر طبي في المستشفى الجمهوري في تعز لـ«الخليج 365»، إصابة حارس قسم العمليات في المسشفى في قصف حوثي متعمد، وتعرض المبنى للأضرار، كما قصفت مدرسة الزبيري والأحياء المجاورة ما أسفرعن إصابة مدني.وقالت مصادر عسكرية يمنية، إن أكثر من 120 مسلحاً حوثياً قتلوا خلال الـ48 ساعة الماضية في عدد من الجبهات، مشيدة بمواقف قبائل بني ضبيان شرقي صنعاء التي شنت هجوماً خاطفاً على مسلحي المليشيا الذين حاولوا التمركز في مناطقهم لمهاجمة قوات الشرعية، وقتلوا عددا من المسلحين.

في غضون ذلك، تزايدت جرائم الجبايات والسطو المسلح الذي تقوم به المليشيا التي شنت أمس، حملة على عدد من مديريات إب؛ خصوصاً مناطق العود وعمار ومديرية الشعير والنادرة.