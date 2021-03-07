مساعدات إماراتية جديدة للمتأثرين من الفيضانات في 3 ولايات سودانية

واصلت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، تقديم المزيد من المساعدات الإنسانية للمتأثرين من السيول والفيضانات، التي اجتاحت عدداً من الولايات السودانية العام الماضي، ضمن جهودها للتصدي لتداعيات الكارثة التي لا تزال ماثلة، ويعانيها المتضررون في بعض المناطق.

وسيرت الهيئة ثلاث قوافل مساعدات جديدة إلى ولايات النيل الأبيض وكسلا والخرطوم، مستهدفة بمساعداتها الإغاثية سكان المناطق الأكثر تضرراً، بالتعاون والتنسيق مع سفارة الدولة في الخرطوم، والجهات السودانية ذات الاختصاص.

وفي المجال الصحي قدمت الهيئة أجهزة ومعدات طبية لمستشفى «أحمد قاسم» الحكومي في الخرطوم بحري، والمتخصص في جراحة القلب وزراعة الكلى. كما قدمت مستلزمات ومعينات تعليمية لعدد من المدارس في ولاية الخرطوم، لتعزيز مسيرة التعليم في ظل تداعيات جائحة «كورونا».

وأكد فهد بن سلطان، نائب الأمين العام لقطاع التنمية والتعاون الدولي في الهيئة، أن برنامج مساعدة المتأثرين من السيول والفيضانات في السودان، يجد الدعم والاهتمام اللازم من القيادة العليا للهيئة، التي وجهت بتقديم المزيد من الدعم والمساندة وتوفير الاحتياجات الضرورية التي تحسّن الأوضاع على الساحة السودانية.

وقال إن الهيئة مستمرة في برنامجها الإنساني وعملياتها الإغاثية، حتى تنجلي تداعيات الكارثة. مشيراً الى أن المرحلة الراهنة من المساعدات تتضمن توفير المزيد من الاحتياجات الغذائية والطبية والتعليمية والمستلزمات الضرورية الأخرى.

كما أكد، أن الهيئة لن تدخر وسعا في سبيل درء آثار السيول والفيضانات بتعزيز استجابتها الإنسانية على الساحة السودانية التي شهدت أسوأ كارثة إنسانية العام الماضي.

إلى ذلك وقعت الهيئة، مع شركتين في الخرطوم عقود توريد أجهزة ومعدات طبية لقسم غسيل الكلى بمستشفى «البان جديد»، بحضور حمد محمد الجنيبي، سفير الدولة لدى جمهورية السودان، والفاضل عمر، رئيس جمعية الهلال الأحمر السوداني، والدكتورة عفاف يحيى، الأمينة العامة للجمعية.

وأكد السفير، استمرار المساعدات الإماراتية للشعب السوداني الشقيق. مشيراً إلى أن الهلال الأحمر الإماراتي نفذ عدداً من المشاريع التنموية والإنسانية في السودان، وتأتي هذه المبادرة استكمالاً لدعمه المقدر لمراكز غسل الكلى. (وام)