شكرا لقرائتكم خبر عن ناعمة المنصوري: الإماراتية شريك في مسيرة التنمية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

أكدت ناعمة المنصوري عضو المجلس الوطني الاتحادي أن دعم ورعاية القيادة الرشيدة وسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات» المرأة الإماراتية جعل بنات الوطن شريكاً أصيلاً في مسيرة التنمية المستدامة التي تشهدها الدولة وعزز مكانتهن المجتمعية محلياً ودولياً.

جاء ذلك بمناسبة يوم المرأة العالمي الذي يصادف 8 مارس من كل عام.