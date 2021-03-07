اخبار العالم

ناعمة المنصوري: الإماراتية شريك في مسيرة التنمية

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن ناعمة المنصوري: الإماراتية شريك في مسيرة التنمية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

أكدت ناعمة المنصوري عضو المجلس الوطني الاتحادي أن دعم ورعاية القيادة الرشيدة وسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات» المرأة الإماراتية جعل بنات الوطن شريكاً أصيلاً في مسيرة التنمية المستدامة التي تشهدها الدولة وعزز مكانتهن المجتمعية محلياً ودولياً.

جاء ذلك بمناسبة يوم المرأة العالمي الذي يصادف 8 مارس من كل عام.

الكلمات الدلائليه
اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا