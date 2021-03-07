لأوّل مرّة / مسبار "بيرسفيرانس" يتجوّل على سطح المريخ

اسماعيل عبد الحي - أفادت الوكالة الفضائية الأمريكية "ناسا" بأن مسبار "بيرسفيرانس" تجول على سطح المريخ لأول مرة منذ هبوطه على هذا الكوكب في 19 فيفري الماضي.

وأكدت الوكالة أن المسبار قطع نحو 6.5 متر على سطح المريخ، حيث قطع 4 أمتار، ثم إنعطف 150 درجة إلى اليسار وسار 2.5 متر إلى الوراء.

وإستغرقت هذه التحركات نحو 33 دقيقة، علما وأن المسبار ذي الـ6 عجلات يزن أكثر من طن واحد.

وأكدت "ناسا" أن التحركات نفذت "بشكل مثالي" ومن المخطط أن يقوم المسبار بجولات أطول من ذلك في وقت لاحق. وحسب تقديراتها، فإنه سيستطيع قطع نحو 200 متر خلال اليوم الواحد في المريخ الذي يساوي 24 ساعة و39 دقيقة أرضية، أو 1.027 يوم أرضي.

وقد أرسل المسبار إلى الأرض نحو 7 آلاف من الصور التي إلتقطها على سطح المريخ، إضافة إلى بيانات الأرصاد الجوية على الكوكب الأحمر.

روسيا اليوم