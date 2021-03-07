مقتل 11 «داعشياً» بقصف روسي في سوريا

ابوظبي - سيف اليزيد - دمشق (وكالات)

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن طائرات حربية روسية، شنّت أكثر من 60 غارة جوية، استهدفت خلالها محاور انتشار تنظيم «داعش» الإرهابي في بادية حماة الشرقية ومناطق أخرى ضمن مثلث حلب وحماة والرقة، بالإضافة لغارات طالت بادية حمص الشرقية.

وأسفرت الغارات وفق المرصد عن مقتل 11 عنصراً من «داعش» إلى جانب إصابة آخرين بجروح متفاوتة الشدة.

وكانت الطائرات الحربية الروسية قد عادت لمتابعة عملياتها ضمن البادية السورية بعد غيابها عن الأجواء وتوقفها عن العمل لنحو 72 ساعة، دون معلومات عن أسباب هذا التوقف وهي التي اعتادت الإقلاع بشكل يومي وتنفيذ ضربات مكثفة على البادية.

وبلغت حصيلة الخسائر البشرية خلال الفترة الممتدة من 24 مارس 2019 وحتى يومنا هذا، 1353 قتيلا من الجيش السوري والميليشيات الموالية له، من بينهم اثنان من الروس على الأقل، بالإضافة لـ145 من المليشيات الموالية لإيران، قتلوا جميعاً خلال هجمات وتفجيرات وكمائن لتنظيم «داعش» في غرب الفرات وبادية دير الزور والرقة وحمص والسويداء.

كما وثقّ المرصد السوري مقتل 4 مدنيين عاملين في حقول الغاز و11 من الرعاة، بالإضافة لمواطنة وطفلة ورجلين في هجمات التنظيم.