الجيش اليمني: معارك عنيفة مع الحوثيين في مقبنة غربي تعز

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - نشر قبل 51 ثانية - 1:06 صباحًا, 7 مارس 2021 م

أعلن الجيش اليمني، وقوع معارك عنيفة مع الحوثيين في مقبنة غربي تعز.

وقتل مايقرب 120 عنصراً من ميليشيات الحوثي الإرهابية بمعارك مع الجيش اليمني وغارات تحالف دعم الشرعية في محافظة مأرب شرقي البلاد. وقال مصدر عسكري: «إن معارك عنيفة اندلعت بين الجيش مسنوداً بمقاتلي القبائل وميليشيات الحوثي في جبهات المخدرة والمشجح وصرواح إثر هجمات للميليشيات على مواقع الجيش».