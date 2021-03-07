ظريف يتبرأ من تصريحات مسؤولين إيرانيين

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نفى وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أن يكون الموقف الذي عبر عنه سكرتير مصلحة النظام والمرشح الرئاسي المحتمل محسن رضائي، موقفا رسميا للقيادة في إيران. وكتب الوزير في تغريدة، بعد نشر مقابلة رضائي مع صحيفة (فاينانشيل تايمز) «إن النظام السياسي الإيراني حيوي، وإن المسؤولين يعبرون عن آراء مختلفة، ولكن لا يجب الخلط بين هذه الآراء وسياسات الدولة»، متابعا «بصفتي وزير خارجية إيران ومفاوضها النووي الأول سأقدم قريبا خطتنا البناءة للعمل من خلال القنوات الدبلوماسية المناسبة».



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