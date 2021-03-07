شكرا لقرائتكم خبر انتفاضة جديدة للمتقاعدين في طهران ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تجمع عشرات من العمال الإيرانيين المتقاعدين أمام البرلمان في طهران أمس، مرددين هتافات تطالب بتحسين أوضاعهم المعيشية.

وتوالت الاحتجاجات خلال الفترة الأخيرة، من المتقاعدين الذين يرزحون تحت ثقل الفقر والأوضاع المعيشية المتردية، وكانت الاحتجاجات انطلقت في مدن مثل طهران وكرج وأراك والأهواز ونيسابور وإيلام وكرمانشاه وأصفهان وشيراز.

وردد المتقاعدون هتافات قائلين «مطلبنا الرئيس، مرتبات تتناسب مع التضخم»، و»تكفي الوعود، موائدنا فارغة»، وهتفوا «استولى اللصوص على صندوق التقاعد»، و»سفينة المتقاعدين رست على الطين».