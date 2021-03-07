احتجاجات باراجواي تتحول إلى أعمال شغب

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تحولت الاحتجاجات ضد الحكومة في باراجواي إلى أعمال شغب.

وأظهرت لقطات بثتها شبكة (إيه بي سي)، «إنه بعدما بدأت المظاهرات ضد الفساد ونقص الأدوية خلال جائحة فيروس كورونا بشكل سلمي، ألقى مهاجمون الحجارة على الشرطة في وسط العاصمة أسونسيون، وأطلق عناصر الشرطة الرصاص المطاطي على المتظاهرين وأطلقوا الغاز المسيل للدموع».

واضطرت الحكومة مؤخرا إلى الاعتراف بوجود نقص في الأدوية لعلاج مرضى (كوفيد 19) وأن جميع أسرة العناية المركزة تقريبا في المستشفيات العامة كانت ممتلئة، واستقال وزير الصحة خوليو مازوليني تحت ضغط شعبي.