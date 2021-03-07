شكرا لقرائتكم خبر 40 معتقلا عسكريا جديدا في تركيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت السلطات في تركيا اعتقال 40 شخصا بينهم طلاب عسكريون سابقون، بتهمة الانتماء لحركة الخدمة، وفقا لصحفية (زمان) التركية.

وقالت إن العملية الأمنية التي قامت بها الشرطة التركية استهدفت 7 ولايات تركية على رأسها العاصمة أنقرة، وأسفرت عن اعتقال 40 شخصا، وأن من بين المعتقلين 19 ضابطا وضابط صف، لا يزالون في الخدمة بقيادة القوات البحرية و30 طالبا عسكريا مفصولين ومدنيا واحدا.

ووجهت إلى الجميع تهمة الانتماء لحركة الخدمة، التي تتهمها الحكومة التركية بالوقوف وراء محاولة الانقلاب التي شهدتها تركيا منتصف يوليو 2016، فيما تنفي الحركة وتطالب بتحقيق دولي في القضية.

ومنذ محاولة الانقلاب، أطلقت تركيا حملة «تطهير» شملت كافة القطاعات العامة وأسفرت عن اعتقال نحو 80 ألف شخص في انتظار المحاكمة، وعزل أو أوقف عن العمل نحو 150 ألفا من موظفي الحكومة وأفراد الجيش والشرطة وغيرهم.

وفي شهر يونيو الماضي، قالت وزارة الدفاع التركية إنه منذ محاولة انقلاب 15 يوليو 2016 فصلت من الجيش 15 ألفا و583 عسكريا في إطار تحقيقات حركة الخدمة، بينما لا تزال تتواصل التحقيقات الإدارية والجنائية بحق 4 آلاف و156 جنديا، ويحمل الرئيس التركي رجب إردوغان حركة الخدمة مسؤولية تدبير انقلاب عام 2016 إلا أن اتهامه يفتقر إلى أدلة ملموسة.

المعتقلون الجدد في تركيا:

40 عسكريا

19 ضابط صف

30 طالبا عسكريا

مدني واحد