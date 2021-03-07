عمران خان يفوز بثقة البرلمان الباكستاني

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تمكن رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان أمس، من الفوز في تصويت على الثقة في الغرفة الأدنى من البرلمان، وسط توترات سياسية متزايدة في البلاد.

وأعلن رئيس مجلس الشورى الباكستاني أسد قيصر، أن خان حصد أصوات 178 من أصل أعضاء المجلس الـ342، حيث كان يحتاج إلى كسب 172 صوتا للفوز في التصويت.

وأعرب رئيس الحكومة، في كلمة ألقاها في أعقاب التصويت أمام المشرعين، عن تصميمه على محاربة الفساد في باكستان من أجل «بناء مجتمع نزيه وعادل».

وقاطع ائتلاف «الحركة الديمقراطية الباكستانية» المعارض الذي يعود إليه 160 مقعدا في مجلس الشورى التصويت.