عمران خان يفوز بثقة البرلمان الباكستاني

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وأعلن رئيس مجلس الشورى الباكستاني أسد قيصر، أن خان حصد أصوات 178 من أصل أعضاء المجلس الـ342، حيث كان يحتاج إلى كسب 172 صوتا للفوز في التصويت.
وأعرب رئيس الحكومة، في كلمة ألقاها في أعقاب التصويت أمام المشرعين، عن تصميمه على محاربة الفساد في باكستان من أجل «بناء مجتمع نزيه وعادل».
وقاطع ائتلاف «الحركة الديمقراطية الباكستانية» المعارض الذي يعود إليه 160 مقعدا في مجلس الشورى التصويت.
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