شكرا لقرائتكم خبر معدات وخدمات طبية سعودية لليمنيين في مأرب والمهرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - فيما دشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية مشروع «توزيع معدات ومستلزمات طبية لأقسام المعالجة التغذوية الداخلية لحالات سوء التغذية عند الأطفال دون سن الخامسة» في أربعة مستشفيات بمحافظة مأرب، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، واصل مركز الغسيل الكلوي بمديرية الغيضة في محافظة المهرة تقديم خدماته الطبية للمستفيدين بدعم سخي من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.

وأجرى المركز 82 عملية غسيل كلوي خلال الفترة من 20 إلى 25 فبراير الماضي، فيما أُجري 180 تحليلا مخبريا، في إطار المشروعات الطبية المقدمة من المملكة، ممثلة بالمركز لدعم القطاع الصحي في اليمن.

من جهتها، واصلت المنظمة الدولية للهجرة (IOM) بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة أعمال تحسين الشبكة الكهربائية بمخيم جفينة في محافظة مأرب.

وتهدف المنظمة من خلال الدعم الذي تتلقاه من المركز إلى تقديم شتى المعونات الإنسانية للأسر النازحة وتوفير الاحتياجات الأساسية لهم، أملا في التخفيف من حدة الأزمة الإنسانية الراهنة التي يمرون بها.