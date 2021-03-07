معدات وخدمات طبية سعودية لليمنيين في مأرب والمهرة

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وأجرى المركز 82 عملية غسيل كلوي خلال الفترة من 20 إلى 25 فبراير الماضي، فيما أُجري 180 تحليلا مخبريا، في إطار المشروعات الطبية المقدمة من المملكة، ممثلة بالمركز لدعم القطاع الصحي في اليمن.
من جهتها، واصلت المنظمة الدولية للهجرة (IOM) بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة أعمال تحسين الشبكة الكهربائية بمخيم جفينة في محافظة مأرب.
وتهدف المنظمة من خلال الدعم الذي تتلقاه من المركز إلى تقديم شتى المعونات الإنسانية للأسر النازحة وتوفير الاحتياجات الأساسية لهم، أملا في التخفيف من حدة الأزمة الإنسانية الراهنة التي يمرون بها.
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