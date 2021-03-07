لبنانيون يقطعون الطرقات بسبب الغلاء

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أقدم محتجون لبنانيون أمس على قطع عدد من الطرقات في العاصمة بيروت ومختلف المناطق اللبنانية، احتجاجا على الغلاء والأوضاع المتردية وارتفاع سعر صرف الدولار الذي تخطى أمس عتبة الـ 10000 ليرة لبنانية.

وتجمع عدد من المحتجين وسط بيروت وقطعوا الطريق عند تقاطع بشارة الخوري، بينما قطع آخرون الطريق على أوتوستراد الناعمة جنوب بيروت.

وقطع محتجون بالإطارات والحجارة طريق المصنع - راشيا في وادي البقاع شرق لبنان، بينما اعتصم آخرون عند مدخل منطقة الشوف بجبل لبنان.

ورفع المحتجون الأعلام اللبنانية، وطالبوا المسؤولين بالرحيل وإجراء انتخابات نيابية مبكرة.