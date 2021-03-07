4 قتلى بسبب صواريخ استهدفت مصافي سوريا

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وقال المرصد إن ثلاثة صواريخ انطلقت من سفن حربية روسية راسية قبالة الساحل السوري، وأصابت سوقا ومصافي نفط قرب منطقة الحمران بريف جرابلس شمال شرق حلب.
وأضاف أن عدة صواريخ أطلقتها القوات الحكومية السورية استهدفت مصافي النفط في ترحين بريف حلب الشرقي، مما أدى إلى اندلاع حرائق ضخمة في المنطقة.
وأشار المرصد إلى أن نحو 24 شخصا أصيبوا في الضربات الصاروخية.
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