شكرا لقرائتكم خبر 4 قتلى بسبب صواريخ استهدفت مصافي سوريا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - لقي ما لا يقل عن أربعة أشخاص حتفهم وأصيب عدد آخر في ساعة متأخرة من مساء أمس الأول، عندما سقط وابل من الصواريخ على مصافي نفط في شمال سوريا، حسبما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وقال المرصد إن ثلاثة صواريخ انطلقت من سفن حربية روسية راسية قبالة الساحل السوري، وأصابت سوقا ومصافي نفط قرب منطقة الحمران بريف جرابلس شمال شرق حلب.

وأضاف أن عدة صواريخ أطلقتها القوات الحكومية السورية استهدفت مصافي النفط في ترحين بريف حلب الشرقي، مما أدى إلى اندلاع حرائق ضخمة في المنطقة.

وأشار المرصد إلى أن نحو 24 شخصا أصيبوا في الضربات الصاروخية.