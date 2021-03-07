شكرا لقرائتكم خبر البرهان والسيسي: نرفض سياسة الأمر الواقع الإثيوبية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد رئيس مجلس السيادة السوداني عبدالفتاح البرهان والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أمس، على حتمية العودة إلى مفاوضات جادة وفعالة، بهدف التوصل لاتفاق عادل وملزم بشأن سد النهضة الإثيوبي قبل موسم الفيضان.

واتفق الجانبان، في مؤتمر صحفي مشترك بالخرطوم، على رفض النهج القائم على فرض الأمر الواقع وبسط السيطرة على النيل الأزرق.

وقال البرهان «ناقشنا كل الملفات التي تدعم التعاون المشترك وتوصلنا فيها لرؤى تخدم مصالح الطرفين»، لافتا إلى أن السودان يمر الآن بمرحلة انتقالية يتخللها كثير من الصعاب، وأضاف أن «زيارة الرئيس السيسي تأتي في وقت مهم والسودان بحاجة للأصدقاء».

بدوره، قال السيسي إن مباحثاته مع عبدالفتاح البرهان ارتكزت على ملفات الأمن القومي وفي مقدمتها ملف سد النهضة.

وأكد ضرورة الاستمرار في التنسيق بين الجانبين في هذا الشأن، والتأكيد على حتمية العودة لمفاوضات فعالة وجادة، بما يحقق مصالح الدول الثلاث، مشددا على رفض أي نهج لفرض الأمر الواقع، واتخاذ إجراءات أحادية لا تحقق مصالح جميع الأطراف، لأن هذا الإجراء يهدد مصالح مصر والسودان.

وجدد السيسي دعوته لإجراء مفاوضات رباعية دولية اقترحها السودان لدعم المفاوضات، مؤكدا أهمية دور الاتحاد الأفريقي للتوصل للاتفاق المنشود.

وأعرب السيسي عن ثقته في أن المرحلة القادمة من العمل المشترك بين مصر والسودان سوف تتواصل في مختلف المجالات، وستمضي قدما لمصلحة الشعبين العظيمين، مضيفا أنهما «شعب واحد في مصر والسودان».