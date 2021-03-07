شكرا لقرائتكم خبر عن محمود بدر "نائب التنسيقية" يلتقى أهالى تل بنى تميم ضمن مبادرته للحوار المجتمعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقى النائب محمود بدر عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بمجموعة من أهالى تل بنى تميم بمركز شبين القناطر ضمن فعاليات مبادرة الحوار المجتمعى التى أطلقها، حيث استمع إلى أبرز المشكلات التى تواجه أهالى القرية.

وتواصل النائب محمود بدر، مع اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، من أجل حل بعض المشكلات العاجلة، ووعد النائب بنقل كل احتياجات القرية إلى المسئولين المعنيين، مجددا التأكيد على أنه سيواصل الزيارات الميدانية إلى جميع قرى مركز شبين القناطر تباعا، لبحث سبل تذليل العقبات والمشكلات.

وكان النائب محمود بدر، قد أطلق مبادرة "الحوار المجتمعي" بين أهالى مركز شبين القناطر، لبحث أهم متطلبات أهالى القرى والاستماع إلى الشكاوى، ومعرفة المشكلات التى يعانون منها.