مقتل شخص واحد وإصابة آخرين في انقلاب سيارة لنقل العمال المنجميين -صور

جدة - عبدالحي حسين - أودت حادثة سير مميتة، ضواحي مدينة تنغير، بحياة شخص واحد وإصابة 6 آخرين، بعد انحراف حافلة لنقل المستخدمين بشركة تعمل بالقطاع المنجمي.

وذكرت مصادر محلية، أن الحادث وقع بالمدخل الغربي لمدينة تنغير قرب القطب الحضري، إثر انقلاب حافلة تابعة لشركة مناولة بمنجم إميضر؛ مما أدى إلى مقتل شخص واحد، وإصابة 6 آخرين بينهم شخص إصابته بليغة، جرى نقلهم جميعا من طرف عناصر الوقاية المدنية بتنغير لتلقي العلاجات.

وأضافت المصادر ذاتها أنه فور توصلها بالخبر، انتقلت عناصر الدرك الملكي إلى عين المكان، حيث تم نقل الهالك إلى مستودع الأموات بالمستشفى المحلي بتنغير، في انتظار فتح تحقيق من طرف مصالح الدرك الملكي للوقوف على ظروف وملابسات هذه الحادثة المميتة.