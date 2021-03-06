“التشامبيونزليغ”.. الوداد يعزز صدارته للمجموعة بعد الفوز علی حوريا كوناكري

جدة - عبدالحي حسين - عزز فريق الوداد الرياضي لكرة القدم صدارته لترتيب مجموعته، بعد الفوز علی نظيره حوريا كوناكري الغيني، اليوم السبت، علی أرضية مركب محمد الخامس بالدار البيضاء، برسم الجولة الثالثة من دور مجموعات دوري أبطال إفريقيا.

وحقق ممثل كرة القدم الوطنية فوزه الثالث علی التوالي بثناٸية نظيفة بفضل هدفي مهاجميه أيوب الكعبي في الدقيقة 19 ومسوفا في الدقایق الأخيرة من عمر المواجهة، التي رفعت رصيد القلعة الحمراء الی 9 نقاط.

ويواصل الوداد التحليق وحيدا في صدارة مجموعته بـ 9 نقاط، حصدها من 3 مباريات أمام كل من بيترو أتليتيكو بهدف، وكايزر شيفس برباعية، وحوريا كوناكري بهدف واحد.