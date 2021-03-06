حضره 200 شخص… متابعة شخص نظم “تجمعا انتخابيا” ضواحي الفقيه بنصالح

جدة - عبدالحي حسين - قررت النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بالفقيه بن صالح اليوم السبت، متابعة شخص في حالة سراح، على خلفية تنظيم مأدبة عشاء “تجمع انتخابي” ، لفائدة حوالي 200 شخص من سكان جماعة أهل مربع ضواحي الفقيه بن صالح.

وكانت مصالح الدرك الملكي بدوار أهل المربع التابع لإقليم الفقيه بنصالح، قد داهمت في وقت متأخر من ليلة الأربعاء، منزل أحد أعيان المنطقة بعد إخطارها، من قبل أحد الجيران، بتجمع مخالف لحالة الطوارئ الصحية.

وقد وجهت النيابة لعامة تهم عدم التقيد بالقرارات الصادرة عن السلطات العمومية؛ بعد أن تم وضعه رهن تدابير الحراسة النظرية بتعليمات النيابة العامة وإطلاق سراح الآخرين بعد تحرير محاضر في الواقعة.

هذا وقد حددت المحكمة الابتدائية بالفقيه بن صالح الإثنين المقبل، موعدا لعقد أول جلسة لمحاكمة المعني، الذي يعد من أشهر “الكائنات الانتخابية” بالمنطقة.