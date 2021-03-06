التوزيع الجغرافي للإصابات الجديدة بكورونا.. الدار البيضاء-سطات وجهة الشمال في الصدارة

جدة - عبدالحي حسين - كشفت معطيات وزارة الصحة حول الحالة الوبائية بالمغرب خلال الـ24 ساعة الماضية، عن التوزيع الجغرافي لحالات الإصابة الجديدة بكورونا والتي بلغت 407 حالة.

وسجلت بجهة الدار البيضاء سطات 285 حالة جديدة، منها 224 حالة بالدار البيضاء الكبرى، فيما سجلت جهة الشمال، 49 حالة، منها 23 حالة بطنجة أصيلة.

كما سجلت جهة الشرق، 25 حالة، منها 20 حالة بوجدة، ثم جهة الرباط سلا القنيطرة ب19 حالة، منها 6 حالات بسلا و5 بالرباط.

وبجهة بني ملال خنيفرة سجلت12 حالة، تليها جهة مراكش آسفي ب11 حالة، ثم جهة سوس ماسة بنفس العدد، تليها جهة العيون الساقية الحمراء بـ9 حالات، ثم جهة الداخلة وادي الذهب بـ7 حالات، وفاس مكناس بـ4 حالات، ثم جهة درعة تافيلالت بحالتين.

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