شكرا لقرائتكم خبر عن الجزائر تسجل 156 إصابة بكورونا والمغرب 407 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجلت الجزائر اليوم 156 إصابة جديدة بفيروس كورونا و3 حالات وفاة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، فيما تماثل 122 مريضا للشفاء.

وأوضحت الصحة الجزائرية اليوم أن إجمالي الإصابات المؤكدة ارتفع إلى 114104 إصابات، بينما بلغ إجمالي المتعافين 79089 شخصا والعدد الإجمالي لحالات الوفاة 3010 وفيات.

فيما أعلنت وزارة الصحة المغربية اليوم السبت تسجيل‭ ‬407 إصابات جديدة بفيروس كورونا نزولا من 420 أمس ليصل العدد الإجمالي إلى 485974.

وسجلت الوزارة أيضا ثلاث وفيات مقابل أربعة في اليوم السابق ليبلغ العدد الإجمالي للوفيات 8676. وأوضحت الوزارة أن عدد المتعافين من الفيروس وصل إلى 471919.