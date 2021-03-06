فياض يعلن خوض الانتخابات الفلسطينية بقائمة مستقلين

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يعود رئيس الوزراء الفلسطيني الأسبق الدكتور سلام فياض إلى العمل السياسي، عبر قائمة من المستقلين.

وقال فياض، عبر حسابه في فيسبوك: "أعمل تشكيل قائمة من شخصيات مستقلة" وهو أول إعلان رسمي عن قائمة مستقلة منذ دعوة الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى انتخابات تشريعية ستخوض الانتخابات التشريعية الفلسطينية في شهر مايو/آيار المقبل، تسبق انتخابات رئاسية في 31 يوليو/تموز المقبل.



وستكون هذه هي أول انتخابات تشريعية منذ العام 2006 وأول انتخابات رئاسية منذ العام 2005.

وفياض من مواليد طولكرم في شمالي الضفة الغربية عام 1952 وشغل منصب رئيس الوزراء بالسلطة الفلسطينية من عام 2007 وحتى العام 2013.

وسبق أن تولى حقيبة المالية بالسلطة الفلسطينية بالفترة ما بين 2002 وحتى 2005، وخاض الانتخابات التشريعية في العام 2006 على رأس قائمة "الطريق الثالث" المستقلة التي حصلت على مقعدين من مقاعد المجلس التشريعي ال 132.

وبعد فترة وجيزة من استقالته من منصبه في رئاسة الوزراء في أبريل/نيسان 2013، أسس فياض مؤسسة "فلسطين الغد" غير الحكومية ثم غادر إلى الولايات المتحدة الأمريكية للعمل بالتعليم الجامعي حيث ما زال هناك حتى اليوم.

وقال فياض في إعلانه، اليوم السبت، "لكي أكون في منتهى الوضوح، الاستقلالية التي أتحدث عنها هنا لا تعني فقط أنه ليس هناك انتماء حزبي لهذه الشخصيات، وإنما، وما هو أهم، أن كتلتنا البرلمانية لن تكون امتداداً لأي تنظيم أو فصيل أو فريق".

وأضاف: "ومن هذا المنطلق، أؤكد على أننا سنخوض هذه الانتخابات بشفافية وشرف، ومن منطلق تنافسي، لن ننسق مع أي قوائم أخرى قبل الانتخابات، ولن نكون جزءاً من أي ائتلاف أغلبية بعدها".

واعتبر فياض أن "ما تتطلبه التحديات التي تواجهنا في هذه المرحلة هي حكومة وحدة وطنية تضمن الشراكة التامة في صنع القرار من قبل كافة مكونات النظام السياسي الفلسطيني، وليس حكومة أغلبية".

وقال رئيس الوزراء الفلسطيني الأسبق: "هذا موقف مبدئي وقطعي، ولن نحيد عنه تحت أي ظرف كان لأنه ينطلق من القناعة الراسخة التي سبق وعبرت عنها بشأن ضرورة تحقيق الشراكة التامة دون تفرد أو محاصصة ، و التي تمثل مرتكزاً أساسياً في برنامجنا الانتخابي المتعلق بمعالجة الأزمة الوطنية".

ولم يكشف فياض حتى اللحظة عن قائمة الشخصيات التي ستخوض الانتخابات بالقائمة التي يعكف على تشكيلها.