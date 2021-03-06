ارتفاع عدد أصابات كورونا إلى 393.211 بلبنان

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 6 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

ارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض (كوفيد-19) في لبنان حتى اليوم السبت إلى 393211 بعد تسجيل 3158 إصابة جديدة خلال ال 24 ساعة الماضية، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 5013 بعد تسجيل 42 حالة وفاة جديدة خلال ال24 ساعة الماضية.



وأعلنت وزارة الصحة العامة في تقريرها اليومي حول مستجدات فيروس كورونا، أنه تم تسجيل 3158 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الأربع والعشرين ساعة المنصرمة كلها من بين المقيمين ما يرفع العدد التراكمي للحالات المثبتة إلى 393211 منذ 21 فبراير (شباط) من العام الماضي.

وأضافت الوزارة أنه تم تسجيل 42 حالة وفاة جديدة خلال الأربع والعشرين ساعة المنصرمة، ما يرفع عدد الوفيات إلى 5013 منذ 21 فبراير(شباط) من العام الماضي.

ويذكر أن عدد الإصابات بفيروس كورونا في لبنان يسجل ارتفاعاً قياسياً منذ بداية يناير (كانون الثاني)الماضي، في ظل عجز القطاع الصحي والاستشفائي عن استيعاب المصابين. كما يسجل عدد الوفيات ارتفاعاً قياسياً.

وبدأت الإثنين الماضي المرحلة الثالثة من الرفع التدريجي للإقفال العام وشملت بالإضافة إلى القطاعات التي فتحت في المرحلتين الأولى والثانية، المحال التجارية، كما رفعت القدرة التشغيلية للمؤسسات إلى 50 %، مع إلزامها بإجراء الفحوص الخاصة بفيروس كورونا للموظفين بشكل دوري.

وبدأت في 14 فبراير (شباط) الماضي حملة التلقيح ضد فيروس كورونا في لبنان.

وكان مجلس الوزراء اللبناني قد أعلن في 15 مارس (آذار) من العام الماضي، التعبئة العامة لمواجهة انتشار فيروس كورونا، ومددت التعبئة العامة حتى 2021/3/31.