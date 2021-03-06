شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الإثنين.. العاهل الأردني ورئيس وزراء ماليزيا وولي عهد البحرين يزورون المملكة السعودية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 6 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

يصل إلى الرياض يوم الاثنين المقبل العاهل الأردني الملك عبدالله بن الحسين ورئيس الوزراء الماليزي محيي الدين ياسين وولي عهد البحرين الأمير سلمان بن حمد بن عيسى آل خليفة في زيارة إلى المملكة يلتقون خلالها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.



وقالت مصادر في العاصمة الرياض إن العاهل الأردني ورئيس الوزراء الماليزي وولي عهد البحرين سيلتقون كل على حده مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لمناقشة العديد من الموضوعات السياسية والاقتصادية وتعزيز التعاون بين بلدانهم والرياض إضافة إلى مناقشة المستجدات على الساحة وفي مقدمها تطورات حرب اليمن والمساعي الدولية المبذولة لإيقافها والـتأكيد على حل القضية الفلسطينية وفقاً لأسس وبنود مبادرة السلام العربية.

وعلمت وكالة الأنباء الألمانية أن مباحثات رئيس الوزراء الماليزي محيي الدين ياسين التي تعد أول زيارة رسمية له للرياض منذ توليه منصبه في الأول من مارس (آذار) العام الماضي مع ولي العهد السعودي ستركز على "تعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين، بما في ذلك مجالات النفط والغاز والطاقة المتجددة وكذلك ما يتعلق بالحج والعمرة ومبادرة "طريق مكة"،إضافة إلى تعزيز الجهود لمكافحة جائحة فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كورونا".