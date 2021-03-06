شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة الليبية الجديدة تقوم على ستة أسس.. و27 وزارة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رد رئيس الحكومة الليبية الجديدة عبدالحميد الدبيبة على الجدل المثار حول الأسماء المسربة، والتي ستتولى حقائب وزارية في حكومته المقبلة، فيما جددت بريطانيا، أمس السبت، دعمها خطوات بناء المستقبل في ليبيا؛ بداية من منح البرلمان الثقة للحكومة الجديدة برئاسة الدبيبة.

وقال الدبيبة، في تصريحات نشرها المكتب الإعلامي للحكومة الجديدة، أمس السبت، إن تشكيل الحكومة يستند إلى ستة أسس هي: التنوع والتوزيع الجغرافي والكفاءة، ومشاركة المرأة والشباب، واللامركزية والعدالة في توزيع الثروة؛ كاشفاً أن عدد الوزارات يبلغ 27 وزارة ممثلة من كل ليبيا حسب 13 دائرة انتخابية، وأنه تم تصنيف الوزارات إلى ثلاث فئات هي: سبع وزارات سيادية، و14 خدمية، وست وزارات إنسانية.

وأضاف أنه راعى في الموازنة ما بين الكفاءة وضمان المشاركة الواسعة للمناطق كافة من خلال الدوائر الانتخابية المختلفة، حتى تكون الحكومة ممثلة فعلياً لجميع الليبيين.

المعيار الجغرافي

كما تابع أن اقتراحه وضع في الاعتبار حالة النزاع التي كانت تمر بها البلاد لسنوات وشعور فئات كثيرة بالتهميش وعدم التمثيل.

وتضم حكومة الدبيبة نائبين له و27 وزيراً و6 وزراء دولة، ووزعت الحقائب الوزارية بناء على المعيار الجغرافي والتنوع ومشاركة المرأة والشباب، بالإضافة إلى عنصر الكفاءة واللامركزية والعدالة في توزيع الثروة.

كما حصل إقليم برقة على منصب نائب رئيس الحكومة و9 وزارات، من بينها وزارتان سياديتان هما وزارة التخطيط ووزارة الخارجية. وحصل أيضاً على منصبي محافظ المصرف المركزي ورئيس المؤسسة الوطنية للنفط والقائد الأعلى للجيش، بينما حصل إقليم الغرب على 11 وزارة، من بينها 3 سيادية وهي الاقتصاد والتجارة والنفط والغاز والعدل إضافة إلى منصب رئيس الأركان في الجيش، في حين حصل إقليم الجنوب على منصب نائب رئيس الحكومة و7 وزارات، من بينها وزارتان سياديتان هي المالية والداخلية.

وكان مكتب الدبيبة قد أوضح في بيان أن الحكومة اقترحت الإبقاء على هيكلية أغلب الوزارات مع بعض الإضافات استثماراً للوقت وتفادياً لما قد تستغرقه عملية الدمج وإعادة الهيكلة، وضمان المشاركة الواسعة والتوزيع الجغرافي للمجتمع الليبي.

تحسين الخدمات وتوحيد المؤسسات

وأضاف أن «أولويات عمل الحكومة ستكون تحسين الخدمات للمواطن،وتوحيد مؤسسات الدولة، وإنهاء المراحل الانتقالية بالوصول إلى الاستحقاق الانتخابي».

وخلال الساعات الماضية،تداولت وسائل إعلام ليبية تسريبا حول أسماء التشكيلة الوزارية التي تقدم بها الدبيبة للبرلمان، تضمنت أسماء بينها صقر بوجواري، ورمضان بوجناح الحسناوي نائبين لرئيس الوزراء، وحمد عبدالرزاق العبيدي وزيرا للزراعة، وطارق عبد السلام مصطفى أبوفليقة وزيرا للموارد المائية، وتوفيق الدرسي وزيرا للثروة الحيوانية،وعبد الشفيع حسين البرعصي وزيرا للرياضة، وكامل ابريك الحاسي وزيرا للتخطيط،ولمياء فتحي أبوسدرة وزيرة للخارجية،وخالد خليل الجازوي وزيرا للصحة.

بريطانيا تدعم الانتقال السياسي

من جهة أخرى،جددت بريطانيا،أمس،دعمها خطوات بناء المستقبل في ليبيا؛ بداية من منح البرلمان الثقة للحكومة الجديدة .

وقال السفير البريطاني لدى ليبيا،نيكولاس هوبتون، في تغريدة بموقع «تويتر»:«من المهم عقد جلسة مجلس النواب للتصويت على منح الثقة لحكومة الدبيبة لدفع ليبيا نحو مستقبل أفضل».

وزارة للمصالحة الوطنية

على صعيد آخر، دعا تجمع حكماء المنطقة الغربية، في بيان أمس،البرلمان إلى الالتئام وتحمل مسؤولياته، ومنح الثقة لحكومة الدبيبة.

وأكد التجمع، دعمه مخرجات الحوار السياسي فى جنيف، داعيًا لجنة الحوار للإسراع لمنح الحكومة الثقة حال إخفاق مجلس النواب في ذلك.

وطرح التجمع بدائل حال إخفاق مجلس النواب ولجنة الحوار في منح الثقة للحكومة، مشددا على أنه سيكون داعما،لأي مبادرة وطنية لمنح الثقة لهذه الحكومة.

وشدد التجمع على ضرورة التزام حكومة الوحدة الوطنية بتأسيس وزارة تعنى بالمصالحة الوطنية، تجتمع تحت مظلتها جميع مدارس المصالحة الوطنية شرقي البلاد وغربها وجنوبها.

(وكالات)