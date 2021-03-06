شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد الأوروبي سيحث أمريكا على السماح بتصدير لقاحات أسترازينيكا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بروكسيل - رويترز

ذكرت صحيفة فاينانشال تايمز أن الاتحاد الأوروبي سيحث الولايات المتحدة الأمريكية على السماح بتصدير ملايين الجرعات من لقاح أسترازينيكا للوقاية من «كوفيد-19»، وذلك مع سعي التكتل لسد النقص في إمدادات اللقاح.

ويرغب الاتحاد الذي يضم 27 دولة في أن تكفل واشنطن أيضاً حرية تدفق شحنات مكونات اللقاحات المهمة واللازمة للإنتاج في أوروبا.

ونقلت الصحيفة عن المفوضية الأوروبية قولها: «نثق في قدرتنا على العمل مع الولايات المتحدة لضمان أن اللقاحات المنتجة أوالمعبأة في الولايات المتحدة ستصل كاملة للوفاء بالالتزامات التعاقدية لمنتجي اللقاحات مع الاتحاد الأوروبي».

وبدأت دول الاتحاد التطعيم في نهاية ديسمبر/كانون الأول، لكن حملاتها تسير بوتيرة أبطأ بالمقارنة مع دول أخرى غنية مثل الولايات المتحدة، وبريطانيا العضو السابق في التكتل.

ويرى مسؤولون أن معاناة المصنعين من مشاكل في الإمدادات لها دور في بطء الإنتاج والتوزيع.