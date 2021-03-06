شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس نيجيريا يتلقى لقاح «كورونا» ويطالب مواطنيه بالاقتداء به والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوجا - رويترز

تلقى الرئيس النيجيري محمد بخاري الجرعة الأولى من لقاح «كوفيد-19» السبت، في إطار حملة لزيادة الثقة العامة باللقاحات في بلاده التي تحاول تطعيم 80 مليوناً من سكانها هذا العام.

ويُعتبر تطعيم سكان نيجيريا،الذين يبلغ عددهم 200 مليون نسمة وغيرهم من سكان الدول النامية أساسياً للحد من انتشار فيروس كورونا، لكن توزيع الجرعات في هذه الدولة الكبيرة، حيث الطرق في حالة سيئة والقانون منعدم في مناطق من البلاد، يمثل تحدياً كبيراً.

ولا تتوفر مطارات في كل ولايات نيجيريا، وشبكات السكك الحديدية محدودة، ويتعين على السلطات أيضاً التغلب على انعدام الثقة باللقاحات.

وقال بخاري: «على سبيل إظهار القيادة، والإيمان بسلامة وفعالية اللقاحات، تلقيت جرعتي الأولى، وأريد أن أوصي بها جميع النيجيريين المؤهلين لتلقيها ليفعلوا الشيء نفسه من أجل توفير الحماية لنا من الفيروس».

وأضاف بخاري (78 عاماً) بعد أن تلقى الجرعة خلال بث مباشر للتلفزيون النيجيري، أن «اللقاح يبعث على الأمل في أن تكون بلادنا دولة آمنة وخالية من فيروس كورونا».