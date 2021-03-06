شكرا لقرائتكم خبر عن المبعوثة الأممية لميانمار تدعو لمعاقبة المجلس العسكري بعد مقتل متظاهرين والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الأمم المتحدة - رويترز

دعت مبعوثة الأمم المتحدة الخاصة إلى ميانمار، مجلس الأمن الدولي إلى اتخاذ إجراء ضد المجلس العسكري الحاكم، بعد مقتل محتجين خلال تحديهم المتواصل لقوات الأمن، في مظاهرات ضد الانقلاب الذي وقع الشهر الماضي. وغرقت تلك الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا في حالة من الاضطراب، منذ أن أطاح الجيش بالزعيمة المنتخبة أونج سان سو تشي، واحتجزها في الأول من فبراير/شباط، مع استمرار احتجاجات وإضرابات يومية أدت إلى خنق قطاع الأعمال، وإصابة الإدارة بالشلل. وتقول الأمم المتحدة إن أكثر من 50 محتجاً قتلوا، منهم من لا يقلون عن 38 يوم الأربعاء وحده، ويطالب المحتجون بالإفراج عن سو تشي، واحترام انتخابات نوفمبر/تشرين الثاني التي فاز بها حزبها بأغلبية ساحقة، لكن الجيش رفضها. وقالت المبعوثة الخاصة كريستين شرانر بورجنر، خلال جلسة مغلقة لمجلس الأمن الدولي، وفقاً لنسخة من تصريحاتها نقلتها رويترز: «إلى أي مدى يمكن أن نسمح لجيش ميانمار أن يفلت من العقاب؟. من المهم أن يكون هذا المجلس حازماً ومتماسكاً في تحذير قوات الأمن، والوقوف إلى جانب شعب ميانمار بحزم؛ لدعم النتائج الواضحة لانتخابات نوفمبر». من جهته يقول الجيش: إنه «يتحلى بضبط النفس في وقف الاحتجاجات»، لكنه أكد أنه لن يسمح لها بتهديد الاستقرار.