عبدالله بن مساعد سيضيف شاتورو الفرنسي إلى مجموعة أنديته

سيضيف الأمير عبدالله بن مساعد نادي شاتورو الفرنسي لكرة القدم إلى مجموعته «يونايتد وورلد»، بحسب ما أكد السبت في حديث لوكالة الأنباء الفرنسية.

قال ابن مساعد، وزير الرياضة السابق في السعودية والمالك الحالي لنادي شيفيلد يونايتد الإنجليزي: نعم، نحن مهتمون منذ فترة بشاتورو، وأخذت المفاوضات وقتاً طويلاً. موقف النادي صعب جداً الآن في ترتيب الدرجة الثانية. أبلغني الرئيس التنفيذي للمجموعة عبدالله الغامدي أن الإعلان عن الصفقة سيكون قريباً.

وتضمّ مجموعة يونايتد وورلد أندية شيفيلد يونايتد، بيرشكوت البلجيكي، كيرالا يونايتد الهندي والهلال يونايتد الإماراتي.

واعتبر ابن مساعد، المعجب بالطريقة الأمريكية في إدارة الأندية والبطولات الرياضية، إنه: متفائل من مستقبل شاتورو وقال: أنا مدرك بأنها سنشكل إضافة للنادي، وفي المستقبل سيرى الجمهور أننا أجرينا تحسينات كبيرة.

ويحتل شاتورو المركز العشرين الأخير راهناً في دوري الدرجة الثانية، بفارق تسع نقاط عن المنطقة الدافئة، وذلك قبل عشر مباريات على نهاية الموسم.

وعمّا إذا كانت الصفقة ستحسم الاثنين في اجتماع الجمعية العمومية كما أشارت إليه تقارير صحفية فرنسية، قال ابن مساعد (56 عاماً): من يتولى هذا الموضوع الرئيس التنفيذي في مجموعة يونايتد وورلد عبدالله الغامدي. أعطيناه قبل فترة الضوء الأخضر؛ لينهي الصفقة مع شاتورو. أعتقد أنه شاهد المباراة الأخيرة في الملعب واتفق مع مسؤولين بالنادي ومجلس الإدارة.

وأضاف: أبلغني الغامدي أن الإعلان عن الصفقة سيكون قريباً. في ظروف عادية، كنت سأزور النادي خصوصاً أني أحب فرنسا كثيراً، لكن بسبب ظروف السفر لم أتمكن من الذهاب.

وفيما كشفت تقارير أن قيمة الصفقة بلغت 2,8 مليون يورو، قال ابن مساعد الذي خاض تجربة ناجحة في الدرجات الدنيا لدوري البيسبول الأمريكي: أعتقد أن المبلغ أكبر، لكن لا أرغب بالكشف عنه.

وتابع: الأرقام كلها لدى عبدالله الغامدي ولا أعرف إذا كان سيعلنها أم لا. عندما ندخل في أي ناد تكون لدينا عدة أهداف: نرتقي بالمستوى والمنشآت ومستوى فريق كرة القدم. وأهم شيء أن نقوم بذلك بطريقة مستدامة.

ويُعدّ شاتورو من الأندية المغمورة في فرنسا وكانت مشاركته في 1998 نادرة في الدرجة الأولى. كما اختبر كأس الاتحاد الأوروبي (يوروبا ليغ)، مرّة يتيمة في موسم 2005، بعد حلوله وصيفاً في كأس فرنسا 2004.

وعن خطته المعتمدة في الأندية التي يستحوذ عليها، أضاف عاشق كرة القدم الأمريكية ونادي سان فرانسيسكو فورتي ناينرز: إذا أردت مساعدة أي ناد، يجب أن يكون قادراً على الاعتماد على نفسه عندما تقرّر تركه. الأندية التي تعتمد فقط على أموال المالكين ستعاني بعد رحيلهم، لدي خبرة كبيرة في الرياضة، لكن أعرف أن المفتاح في أي تجارة، هي أن يرافقك أناس ممتازون في كل المجالات، في الجوانب المالية والتسويق والكشف عن اللاعبين والخبرة الفنية في كرة القدم.

الدرجة الأولى

ولم يبد ابن مساعد قلقاً كبيراً لأن شاتورو بات مهدداً بالهبوط إلى الدرجة الثالثة: تكمن خطتنا بعدم شراء أندية في الدرجة الثالثة. نشتري في الدرجة تحت الممتازة، كان شيفيلد يونايتد استثناء والآن أيضاً الاستثناء في شاتورو. لا نقيّم عاملاً واحداً؛ بل عدة عوامل. وجدنا أن احتمال الهبوط وارد، لكن لدينا القدرة على العودة بسرعة، ونكون في سنوات قليلة بالدرجة الأعلى في فرنسا.

يتابع ابن مساعد الكرة الفرنسية منذ صغره وشجّع منتخب الزرق في كأس العالم في الثمانينات، في أيام النجم ميشال بلاتيني: كنت أزور باريس كثيراً وأحب نادي باريس سان جرمان حتى قبل قدوم الأرجنتيني اوسفالدو ارديليس، عندما كان الجزائري مصطفى دحلب في صفوفه.

كان زائراً دائماً لملعب الفريق: شاهدت مباريات كثيرة للفريق. عندما تزوّجت أديت مناسك العمرة في مكة، وبعد اليوم الثالث ذهبت لمشاهدة مباراة لسان جرمان في الملعب مع زوجتي.

وأضاف: أنا محب كثيراً لفرنسا وتاريخها، المطبخ الفرنسي وجمال مدينة باريس. بعض الشخصيات التاريخية المفضلة لدي شارل ديجول. اقرأ عنه كثيراً.

تابع ابن مساعد الذي تعرض لإصابة قوية في قدمه عندما كان يمارس كرة القدم كلاعب هاو في باريس خلال طفولته: أعرف أن شاتورو ليست بعيدة كثيراً عن باريس نحو 270 كم، ما يعني أن سبباً آخر للمتعة سيرافقني عندما أتواجد في فرنسا، فضلاً عن المطاعم والمقاهي وممارسة المشي في باريس الجميلة.

برغم تقهقر الفريق راهناً، يكشف ابن مساعد عن سعيه لإيصال شاتورو إلى الدرجة الأولى: في كل بطولة ندخلها نهدف إلى الصعود إلى الدرجة الأولى. هذا ما حصل في شيفيلد يونايتد وفي بيرشكوت، وهذا ما سيحصل في شاتورو.