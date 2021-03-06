شكرا لقرائتكم خبر عن تعادل ولفرهامبتون وأستون فيلا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - سينافس المغربي رومان سايس مدافع ولفرهامبتون واندرارز في مسابقة أغرب إهدار لفرصة هذا الموسم في تعادل سلبي مع مضيفه أستون فيلا بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم السبت.

وسدد اللاعب المغربي فوق العارضة من على خط المرمى تقريباً بعد أن كان ولفرهامبتون الطرف الأفضل في معظم فترات الشوط الثاني بعد أن سيطر أستون فيلا على الشوط الأول.

وكان أستون فيلا يحتاج إلى انتصار لإنعاش آماله في دخول المربع الذهبي بعد أن خسر أمام شيفيلد يونايتد متذيل الترتيب في الجولة الماضية وسدد في إطار المرمى مرتين في الشوط الأول. واقترب أيضاً من هز الشباك قرب النهاية بعد أن شتت ولفرهامبتون محاولة أولي واتكينز من على خط المرمى وسدد إيزري كونسا بعيداً.

وترك هذا التعادل أستون فيلا في المركز التاسع برصيد 40 نقطة من 26 مباراة بينما يحتل ولفرهامبتون المركز 12 برصيد 35 نقطة.