مجالس أولياء الأمور

محمد أحمد الملا

مما لا شك فيه أن انتخابات مجالس أولياء أمور الطلبة التي عقدت مؤخراً عكست مدى الالتزام وحس المسؤولية، التي يتمتع بها مختلف أطراف المنظومة التعليمية، إذ إن التعاون المشترك، والعمل بروح الفريق، يخدم الأهداف المنوطة بهذه المنظومة، ويرسخ أطر التنسيق والتعاون المشترك في كل ما يخدم العملية التربوية والتعليمية.

وما أن دعا مجلس الشارقة للتعليم، الراغبين في الترشح لعضوية المجالس الخمسة لأولياء أمور الطلبة والطالبات، حتى لبى أصحاب الشأن والمعنيين من الأهالي نداء الواجب، ما يؤكد متانة هذه الحلقة بين المدرسة والأسرة والمجتمع المحلي.

تلبية النداء والانخراط في العمل الانتخابي المتعلق بالميدان التربوي والتعليمي، وما شهدته عملية الاقتراع من إقبال كبير، يشير إلى أهمية تمثيل أولياء الأمور، ودورهم الريادي في تطوير العمل التعليمي، باعتبارهم جزءاً رئيسياً ومحورياً في تلك المنظومة، لا سيما أن الأعضاء المنتخبين يتحلون بالكفاءة المطلوبة، والشغف اللازم لتمثيل الأسرة ، ونقل أصواتهم عبر تأدية دورهم المحوري في تطوير العملية التعليمية.

والمتتبع للعملية الانتخابية وما يليها، يوقن أن هذه الانتخابات تشكل جسراً متيناً، ومحوراً راسخاً لتكامل الجهود، من خلال اختيار الشخصيات التربوية ذات الكفاءة ممن يمثلون أولياء الأمور والمجتمع.

أما الكيفية التي يتم بها اختيار الكفاءات التربوية الملائمة لعضوية المجالس، فتخضع لشروط العملية الانتخابية، ومعاييرها الرصينة، فوضعت الاشتراطات لضمان اختيار الكفاءات وبالتالي تحقيق الهدف الأسمى، الذي نريد في مجلس الشارقة للتعليم، ومجالس أولياء الأمور، من خلاله توفير بيئة ومنظومة تعليمية مثالية، لا ينفصل فيها الطالب عن أسرته، بل يتعزز وجودها ودورها الحيوي والمؤثر، وبالتالي تحقيق النتائج والأغراض المتمثلة في توفير مناخ تعليمي ملائم ذو مخرجات تخدم توجهات المجتمع، وتسهم في مواصلة نموه وازدهاره.

والمؤكد أننا جميعاً ندين بالشكر والعرفان لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الذي يتابع ويدعم ويحرص على تطوير ورعاية النظم التعليمية.

ويعد أفضل رد جميل لصاحب السمو حاكم الشارقة منا جميعاً، أن نكون على قدر المسؤولية المنوطة بنا، من خلال المواظبة على العمل الجاد، والاجتهاد، والمواظبة على وضع الخطط، والبرامج، واقتراح الأساليب الكفيلة بتطوير آليات العمل في الميدان التربوي والتعليمي.

أمين عام مجلس الشارقة للتعليم