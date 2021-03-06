كُنْ بَشيرَ تَمَيُّزٍ

علياء إبراهيم الحوسني

تسعى الحكومات المتصدّرة على خارطة العالم وراء ثقافة جديدة، أساسها الإنسان، تعتمد على تحليل قدرات العقل الإنسانيّ من أجل اكتشاف مواطن قوتها، ونوع اختلافها، والوقوف على أهم ما يميّز البشر عن بعضهم، فتعمل على تنمية مهارات الإنسان، من أجل تمكينه من المشهد العالمي ليقود هو الزمامَ نحو المستقبل ومشروعاته، بروح فريدة لا تتكرر، وأفكار جديدة لم يتطرق إليها من قبل.

إنّ ثقافة التّميّز تستند إلى البحث عن الكنوز في العقول البشريّة، فليس التميز هو الاختلاف فقط، بل إنّه الاختلاف الإبداعيّ، الذي يبهرك، فتقف عنده مندهشاً، متسائلاً: من أين نبتت هذه الفكرة، وما سُقياها؟

هي فكرة ما، كانت في الجانب الخفيّ المظلم من العقل، فظهرت وولدت على شكل ومضة سريعة خاطفة، وأعارها أحدهم انتباهاً واهتماماً فأشرقت، وعمّ بريقها المكان والزّمان.

هو التّميّز كذلك، يعطيك كلّه إن وقفتَ أمام إبهاره، وآنستَ أهميته وتأثيره، وتفردَه، ثمّ أوليته الرّعاية والاهتمام المناسبين.

فَكُنْ بَشيرَ تَمَيُّزٍ، وابحث عن المتميزين في كلّ مكان حولك، لا تتعجب منه، فتزدريه لِجِدَّتِهِ على الواقع المحيط بك، بل انظر إليه بعين المتفحص المستكشف، قد تجده في وجه طفل يحمل قلمَه بإصبعين فقط، أو في ابتسامة صبيّة بعد فكّ رموز مسألة في الجبر، وقد تلمحه في الموظف الذي يجلس قربك، في فكرة خاطفة تمرّ كاللمح على عقله، فيفصح عنها بهدوء الواثق، وقد تلحظه في عجوز يتكئ على عصا، لكنه يُقدم فكراً ثاقباً عظيماً، فيحلّ عقدة، أو يقدم حلولًا مدهشة ناجحة، وقد تجده في نفسك التّي ترافقك كلّ لحظة، وأنت تمسك قلماً تخط به على دفترك، فتكتب ألماً بشكل أمل، وتمسح دمعة بشكل فرح.

قد يكون التّميّز عبارة أو خطاً أو رسماً على أحد الجدران البعيدة المتهالكة.. أثناء مرورك في حيّ سكني قديم فقير، أو في دفتر الذّكريات بقلم الرّصاص.. لا تتعجب، إنّها النّفس البشريّة التّي من أجلها خلق الله كل هذا الجمال الكونيّ، فلا تستغرب تميزها، في أيّ مجال، ولا تستصغر ومضاته، واستفد من شرارته الأولى.. اشحذ عقلك، واكتب كلّ فكرة تمرّ أمام عينيك، أو تشغل عقلك في أيّ لحظة من يومك..

لا تستهن بنفسك، وابدأ من الآن، فالأرض لك، والسّماء تطل عليك، والدّنيا كلّها بانتظارك..

مدير جائزة الشارقة للتميز التربوي