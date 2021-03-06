«قادة المستقبل» مبادرة لدعم الطاقات البشرية من الطلبة المواطنين

الشارقة:”الخليج 365”

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة رئيس جامعة الشارقة، وفي إطار دعم توجّه التوطين في الدولة وتحقيقاً لمبدأ المسؤولية المجتمعية لجامعة الشارقة في دعم الطاقات البشرية من الطلبة المواطنين لتأهيلهم علمياً وبحثياً للاندماج في سوق العمل، أطلق معهد القيادة في التعليم العالي بجامعة الشارقة مبادرة: «قادة المستقبل الإماراتي»؛ حيث بلغ عدد المنتسبين في البرنامج 65 طالباً وطالبة من مختلف التخصصات والكليات بالجامعة.

أعلن ذلك الدكتور حميد مجول النعيمي مدير جامعة الشارقة خلال الجلسة الافتتاحية لإطلاق البرنامج، التي عقدت افتراضياً بحضور المستشار الدكتور منصور محمد بن نصّار عضو مجلس أمناء جامعة الشارقة المستشار القانوني رئيس الدائرة القانونية في حكومة الشارقة أستاذ القانون الإداري والدستوري في أكاديمية الشارقة للعلوم الشرطية، وعدد من نواب مدير الجامعة وعمداء الكليات ومديري المراكز والإدارات، إلى جانب حضور أعضاء من الهيئتين التدريسية والإدارية والطلبة.

وأكد مدير الجامعة أن جامعة الشارقة، ركزت على طرح مجموعة من البرامج الأكاديمية المهنية وتضمينها في أهداف خطتها الخمسية الاستراتيجية، وذلك لتعزيز المعارف والمهارات المهنية المتخصصة للشباب من أبناء الوطن، لإعدادهم لتولي أدوار علمية وقيادية وأكاديمية في الدولة مستقبلاً.وفي كلمته خلال الجلسة الافتتاحية، نقل المستشار الدكتور منصور محمد بن نصّار عضو مجلس أمناء جامعة الشارقة المستشار القانوني رئيس الدائرة القانونية في حكومة الشارقة أستاذ القانون الإداري والدستوري في أكاديمية الشارقة للعلوم الشرطية، تجربته وإنجازاته الأكاديمية والمهنية والقيادية للطلبة كنموذج المواطن الإماراتي القيادي؛ حيث أوصى المنتسبين بالتحلي بصفات القناعة والثقة بالنفس، والسعي لطلب العلم وممارسته في الواقع العملي لاكتساب المهارات القيادية والوصول للإنجازات وتحقيق النجاحات.

ومن جانبه أضاف الدكتور شريف صدقي نائب مدير الجامعة للشؤون الأكاديمية، أن هذا البرنامج يهدف إلى دعم سياسة التوطين، وسيزود الطلبة المواطنين المتميزين في السنة الأكاديمية الثالثة والمقبلين على التخرج ممن لديهم التفكير الإبداعي ويتميزون بمهارات قيادية، ونحن حريصون على المساهمة الإيجابية في المجتمع، بالمعرفة والمهارات اللازمة ليصبحوا قادة المستقبل.