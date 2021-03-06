شكرا لقرائتكم خبر عن محمود تركى نائب تنسيقية الأحزاب يطالب بإدراج قويسنا و بركة السبع فى حياة كريمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك النائب محمود تركي، عضو مجلس الشيوخ عن حزب النور، وعن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، فى اللقاء الذي عقده رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بأعضاء مجلسي النواب والشيوخ بمحافظة المنوفية، اليوم السبت ، بحضور وزراء التنمية المحلية والصحة والتعليم العالي والإسكان والري والصناعة والتجارة الداخلية، واللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، ونائبه محمد موسى؛ لمناقشة أبرز القضايا والمشكلات الأساسية التي يعاني منها الشارع المنوفي.

ومن جانبه، أعرب النائب محمود تركي -خلال كلمته باللقاء- عن تقديره لأن تكون محافظة المنوفية أولى المحافظات التي تم زيارتها ضمن جولات رئيس الوزراء لمحافظات الجمهورية، مشيدًا بالجهود المبذولة من القيادة السياسية والحكومة في الاهتمام بتطوير القرى والمشاريع القومية التي تعود بالنفع على المواطن البسيط وعلى رأسها مشروع حياة كريمة بمركزى الشهداء وأشمون.

وطالب النائب محمود تركي رئيس الوزراء، بزيادة موازنة محافظة المنوفية لإنهاء المشروعات التي لم تتم، وكذلك الاهتمام بالمراكز التي لم يشملها مشروع حياة كريمة ورفع كفاء القرى بها، مشيرًا إلى أنه من حق المواطن المنوفي في القرى والمراكز التي لم يدخلها مشروع حياة كريمة، أن يشعر هو الآخر بتحسن الخدمات المقدمة إليه مثله مثل المراكز المدرجة بحياة كريمة.

وفي السياق ذاته، طالب "تركي"، بسرعة إدراج مركزي قويسنا و بركة السبع لمبادرة رئيس الجمهورية حياة كريمة، وذلك لموقعهم الإستراتيجي الهام وتواجدهما على طريق (مصر-إسكندرية) الزراعي وهما يمثلان واجهة المحافظة، مضيفًا أنه يطالب بحل مشكلة الصرف الصناعي المتوقف على الاعتماد المالي وفك التشابك بين الوزارات؛ لتعطيله 3 قرى وهم(منشأة دملو وشرانيس وعرب أبو ذكري)، وكذلك سرعة إدارج باقي الترع التي لم تدرج في مشروع التبطين، خصوصًا بمركزي قويسنا وبركة السبع.

كما شارك محمود ترك ضمن طلبات الهيئة البرلمانية بالمحافظة المقدمة لرئيس الوزراء ، ممثلا عن تنسيقية شباب الأحزاب عن حزب النور، بمطالبة رئيس الوزراء بإنشاء حيز عمراني جديد لمقابر المنوفية، وسرعة حل مشكلة المباني المقامة على أملاك الري، ومشكلة تقنين أراضي أملاك الدولة، مؤكدًا على ضرورة إدراج محافظة المنوفية في أسرع وقت ضمن مشروع التأمين الصحي الشامل، وسرعة إنهاء مشروعات الصرف الصحي المتوقفة بأنحاء المحافظة.