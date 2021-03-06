شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد رمزى نائب التنسيقية ينهى معاناة 15 عاما لبهرمس والسبيل بإنشاء مركز شباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح النائب أحمد رمزى عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين فى انهاء معاناة أهالى قريتى بهرمس والسبيل فى عدم وجود مركز شباب بهرمس على مدار عشرات السنين، وحصل النائب على كافة الموافقات من الجهات المعنية والبدء الفورى فى بناء مركز الشباب على الأرض والتى كانت مخصصة منذ عشرين عاما لبناء مركز شباب دون تنفيذها على ارض الواقع رغم مرور كل هذه السنوات.

جاء ذلك فى استجابة فورية للدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة أثناء لقائه مع النائب أحمد رمزى وتعهد الوزير بإنهاء معاناة القريتين التى يزيد عدد سكانهما عن 50 ألفا، ووجه النائب أحمد رمزى الشكر لوزير الشباب والرياضة على سرعة الاستجابة فى أقل من شهر والبدء فى الاعمال والمقرر الانتهاء منها عدة أشهر.

وكان النائب أحمد رمزى عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، قد تقدم من قبل بطلب إلى الحكومة لإحلال وتجديد وإنشاء الملاعب الخماسية، وكذلك صيانة كابلات الكهرباء وتغيير النجيل الصناعى للملاعب وإنشاء المبانى الإدارية، واستكمال الأسوار القانونية لمراكز بقرى بهرمس والحسانين والإخصاص والرهاوى فى منشأة القناطر بالجيزة.

وفى السياق ذاته وافقت الجهات المعنية بقطاع الرياضة على الطلب المقدم من النائب أحمد رمزى، وقال رمزى: "استكمالاً لما بدأناه من خطة تطوير مراكز الشباب على مستوى القرى التابعة لمركز ومدينة منشأة القناطر والتى تستهدف بناء جيل رياضى له حق التمتع بممارسة جميع الانشطة الرياضية والثقافية، صفحة جديدة من صفحات التنفيذ على أرض الواقع وعنوانها مركز شباب بهرمس ".

ووجه النائب أحمد رمزى عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الشُكر للقائمين على قطاع الرياضة على شدة الاهتمام وسرعة الاستجابة.