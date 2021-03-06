محتجو لبنان يقطعون الطرقات

أقدم محتجون لبنانيون على قطع عدد من الطرقات في العاصمة بيروت ومختلف المناطق اللبنانية احتجاجا على الأوضاع المعيشية المتردية وارتفاع سعر صرف الدولار الذي تخطى عتبة الـ10000 ليرة لبنانية. وتجمع عدد من المحتجين وسط بيروت وقطعوا الطريق عند تقاطع بشارة الخوري، بينما قام آخرون بقطع الطريق على أوتوستراد الناعمة جنوب بيروت.

وقطع محتجون بالإطارات والحجارة طريق المصنع - راشيا في وادي البقاع شرق لبنان، بينما اعتصم آخرون عند مدخل منطقة الشوف بجبل لبنان.