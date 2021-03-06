4 قتلى في إطلاق صواريخ شمال سورية

أدى إطلاق صواريخ على مصاف للنفط في شمال سورية، إلى سقوط أربعة قتلى على الأقل وجرح أكثر من عشرين آخرين، ما أدى إلى اندلاع أكبر حريق يصيب مثل هذه المنشآت، حسب المرصد السوري لحقوق الإنسان. وقال المرصد الذي يتخذ من بريطانيا مقرا، إن صواريخ أطلقتها سفن حربية روسية وقوات متحالفة مع النظام السوري، أصابت مصافي للنفط في محافظة حلب ليل الجمعة السبت، مسببة حريقا كبيرا في المنطقة التي تسيطر عليها القوات التركية والفصائل الموالية لها. وأشار المرصد إلى مقتل أربعة أشخاص، وإصابة 24 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة بالقرب من بلدة جرابلس. وأكد مدير المرصد رامي عبد الرحمن، مقتل مقاتل سوري موال لتركيا على الأقل.

وأمضت فرق الإنقاذ عدة ساعات للسيطرة على الحريق، الذي اندلع في نحو 180 شاحنة وصهريجا، حسب المرصد.

ويعد هذا الحريق «الأضخم الذي أحدثه استهداف صاروخي على حراقات نفط بدائية».